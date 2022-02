MP-SP instaura inquérito para apurar acidente em obra do metrô

Objetivo da ação é investigar as causas do acidente e a extensão dos “danos urbanísticos e ambientais” decorrentes dele

Reprodução / Jovem Pan News Acidente interditou parte da circulação de veículos no local



O Ministério Público de São Paulo, através da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital, abriu um inquérito para investigar o acidente que aconteceu na obra da Linha 6-Laranja do Metrô nesta terça-feira, 1º. O objetivo da ação é apurar as causas do acidente e a extensão dos “danos urbanísticos e ambientais” decorrentes dele, uma vez que o episódio interditou parcialmente a circulação da Marginal Tietê e prejudicou a mobilidade da capital durante o dia todo. O MP informou que a promotoria já requisitou as informações tomada pelo consórcio contratado pelo Governo do Estado de São Paulo para realizar as obras. A Defesa Civil foi instada a informar se existe risco nos imóveis localizados no entorno do local. À Jovem Pan, o órgão esclareceu que foi realizada uma “vistoria conjunta com os técnicos da Secretaria Estadual de Transportes, CET, Metrô e da empresa responsável pela obra” e que não foram apontados riscos para os imóveis próximos. SABESP e CET também deverão prestar esclarecimentos sobre a rede de esgoto e o trânsito na região.