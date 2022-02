‘Espero que os governantes aprendam com os erros para que não se repitam’, comenta Graeml

Comentarista do programa Os Pingos Nos Is lamenta frequência com que acidentes ocorrem em obras públicas no Brasil

TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO CONTEÚDO Acidente parecido havia acontecido na Marginal Pinheiro durante as obras da linha 4-Amarela em 2007; no de hoje não houveram vítimas fatais



Um desmoronamento de parte do asfalto causou a interdição da Marginal Tietê na manhã desta terça-feira, 1, na pista local, sentido rodovia Ayrton Senna. O desabamento aconteceu em uma obra da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo. Segundo a Defesa Civil, o rompimento de uma rede coletora de esgoto da Sabesp levou à inundação do túnel escavado. O órgão afirma que o acidente teria ligação com o aumento das chuvas no Estado nos últimos dias. Contudo, ainda não se tem certeza sobre o que teria causado o desmoronamento. Não houveram vítimas fatais; 50 pessoas trabalhavam no local onde o acidente ocorreu e apenas quatro tiveram contato com a água e precisaram ser levadas a hospital por precaução. O acidente foi um dos temas do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News.

“Quando ouvi essa notícia, a primeira coisa que me passou na cabeça foi ‘Meu Deus, São Paulo já tá imersa em água com essa tragédia toda na região metropolitana, e agora passa por isso. É muito triste a gente ver acontecer com uma certa frequência acidentes em obras públicas no Brasil. E eu lembro de várias outras obras já concluídas, prédios com pessoas morando dentro. Por que isso continua acontecendo? É falta de fiscalização? Descuido no projeto? Má gestão? A gente precisa aprender com os erros para que eles não continuem se repetindo. É claro que ninguém erra de propósito, especialmente numa obra desse porte, mas se a gente não aprender com os erros, vamos continuar repetindo. Imagine o investimento perdido e o gasto para refazer. É muito triste que isso aconteça com obras públicas e espero que os governantes aprendam com os erros para que eles não se repitam”, analisou a comentarista Cristina Graeml.

Confira a edição na íntegra do programa Os Pingos Nos Is desta terça, 1: