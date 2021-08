MPRJ denuncia policial por torturar ex-governador Anthony Garotinho na cadeia

De acordo com a denúncia, o caso aconteceu em 24 de novembro de 2017, quando o PM teria invadido a cela ocupada pelo político e o agredido com golpes de bastão

Jose Lucena/Estadão Conteúdo Anthony Garotinho, ex-governador do Rio, foi agredido por policial na cadeia



O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou nesta quinta-feira, 19, o policial militar Sauler Campos de Faria Sakalem, por torturar o ex-governador do Estado, Anthony Garotinho, na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica. De acordo com a denúncia, o caso aconteceu em 24 de novembro de 2017, quando PM teria invadido a cela ocupada pelo político e o agredido com golpes de bastão, além de ameaçá-lo de morte. Segundo o MPRJ, o policial teria dito a Garotinho que só não o matou para “não sujar o pessoal aqui do lado”, se referindo aos outros presos do local. Sauler foi denunciado por submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. A pena prevista é de dois a oito anos de reclusão.