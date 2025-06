Mulher é presa por ofensas homofóbicas em cafeteria de shopping em São Paulo

Agressão verbal, que incluiu termos como ‘bicha nojenta’ e ‘assassino’, foi registrada em vídeo por testemunhas; Adriana Catarina Ramos de Oliveira afirma que reagiu após ser vítima de etarismo

Reprodução/X/@efofocas Testemunhas filmaram a discussão em que a jornalista Adriana Catarina Ramos de Oliveira se envolveu no Shopping Iguatemi



Um episódio de homofobia chocou clientes de uma cafeteria no Shopping Iguatemi, Zona Oeste de São Paulo, no último sábado (14). A jornalista Adriana Catarina Ramos de Oliveira, de 61 anos, foi presa em flagrante após proferir ofensas homofóbicas contra Gabriel Galluzzi Saraiva, um homem de 39 anos. A agressão verbal, que incluiu termos como “bicha nojenta” e “assassino”, foi registrada em vídeo por testemunhas e rapidamente se espalhou, gerando indignação e repercussão.

O caso foi registrado como injúria no 14º Distrito Policial, em Pinheiros. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados por clientes do shopping e constataram no local que a mulher havia dirigido ofensas homofóbicas a Saraiva. Os dois foram levados à delegacia, onde testemunhas confirmaram a versão do homem.

Adriana alega que estava ao telefone, visivelmente abalada, por causa de uma cirurgia no joelho marcada para os próximos dias. De acordo com ela, Gabriel e seus amigos teriam começado a rir da situação, o que a fez reagir. A jornalista disse ainda que foi vítima de etarismo e reconheceu que se excedeu: “Sim, me arrependo”, declarou.

Gabriel, por sua vez, contou que Adriana começou a gritar pedindo a conta e que ele apenas pediu que ela se acalmasse. “Ela começou a me atacar diretamente”, afirmou. Uma mulher que estava próxima confirmou que Adriana usou palavras de baixo calão, como “bicha” e “pobre”, e que continuou as ofensas mesmo após Gabriel se afastar.

Em nota, o Shopping Iguatemi lamentou o ocorrido, afirmou ter prestado apoio às autoridades e reforçou seu compromisso com o respeito à diversidade. “O respeito à diversidade — em todas as suas formas — é um valor inegociável”, declarou o centro de compras.

Veja vídeo

A jornalista Adriana Catarina Ramos de Oliveira, de 61 anos, foi presa após chamar um homem de “bicha nojenta” no Shopping Iguatemi, em SP. O caso foi registrado como injúria com homofobia. Ela alega ter sido provocada e diz que se arrepende. Vídeos mostram os xingamentos. pic.twitter.com/o994Yhq4cJ — Notas e fofocas (@notasefofocas) June 15, 2025

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA