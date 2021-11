Mulher fica com pé roxo e unha amarela após calçar tênis com piolho-de-cobra no RJ

Carioca afirmou que entrou em ‘desespero’ e teve que ser avaliada por três médicos diferentes para descobrir do que se tratava

Reprodução/Instagram/@thassynarab Mulher ficou com o pé roxo e unha amarelada após ter contato com piolho-de-cobra



Uma mulher ficou com os dedos do pé roxos e a unha amarela após calçar um tênis com um gongolo dentro, animal conhecido como piolho-de-cobra. Thassynara Vargas fez um relato nas redes sociais em que afirmou ter entrado em desespero quando viu a situação. Ela contou que, na última sexta-feira, 29, ao chegar ao trabalho, no Rio de Janeiro, notou que havia um bicho no seu sapato. “Quando bati o tênis vi que tinha um gongolo, matei ele, calcei o tênis novamente e segui com o meu dia”, contou. Thassynara disse que só notou que o pé estava machucado quando chegou em casa. “Quando eu tirei um tênis, vi que o meu pé estava desse jeito! Eu entrei em desespero total! Comecei a gritar! A pedir socorro! Minha mãe me colocou no box, comecei a lavar o pé com sabão e nada dessa mancha sair. Liguei para o meu namorado e logo corremos para o hospital!”, relatou.

A carioca afirmou que teve que ser avaliada por três médicos diferentes. Segundo ela, o gongolo solta uma substância que queima e necrosa a pele, fazendo com fique roxa. A toxina também amarela a unha. “Essa parte que está preta pode descamar, eu posso perder a unha, mas disse que está tudo dentro do normal. Agora é observar os próximos dias, isso pode durar de 7 a 15 dias”, disse. “Eu não sinto dor alguma, mas é muito desagradável ficar com o pé desse jeito. Estou fazendo esse alerta para que sempre antes de colocar um sapato fechado, olhem, batam o calçado no chão, prestem muita atenção antes de calça-los”, alertou.