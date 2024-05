Mulher levada por fisiculturista ao hospital com sinais de agressão morre em Goiás

Igor Porto Galvão, marido de Marcela, é o principal suspeito e está preso desde o dia 17, quando médicos informaram à polícia que ferimentos não eram compatíveis com queda e desmentiram versão dada pelo fisiculturista ao levar a mulher ao hospital

Marcela Luise, de 31 anos, faleceu na noite de segunda-feira (20) em Aparecida de Goiânia, em Goiás, após passar 10 dias em coma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ela foi levada inconsciente ao hospital no dia 10 de maio, com sinais de espancamento, incluindo traumatismo craniano, oito costelas quebradas e escoriações pelo corpo. O principal suspeito do crime é o companheiro de Marcela, o fisiculturista Igor Porto Galvão. Ele afirmou à polícia que Marcela havia caído em casa, mas os médicos do hospital informaram que as lesões não eram compatíveis com uma queda. Igor foi preso no dia 17 de maio, uma semana após levar Marcela ao hospital.

Segundo a delegada Bruna Coelho, Igor já possui um histórico de violência doméstica e foi alvo de inquéritos policiais anteriores por agressão. Após uma audiência de custódia realizada na segunda-feira (20), a Justiça decidiu manter a prisão do suspeito. A defesa de Igor pretende pedir a substituição da prisão por outras medidas cautelares, argumentando que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, como a garantia da ordem pública.

*Reportagem produzida com auxílio de IA