Mulher passa mal em bar de Guarulhos e morre; testemunhas dizem que local não parou show

Caso foi registrado como morte súbita, sem causa aparente; 1º Distrito Policial da cidade solicitou perícia ao IML

Reprodução/redes sociais Marina Gomes Vieira morreu no último sábado, 21, após passar mal durante uma festa



Uma mulher de 33 anos passou mal durante uma festa no Armazém Maya, um bar localizado em Guarulhos, na Grande São Paulo, no último sábado, 21. Testemunhas relataram que o local não parou o show durante o atendimento da vítima, a estudante Marina Gomes Vieira. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o irmão de Marina relatou que ela estava no bar com as amigas quando passou mal e caiu. O caso foi registrado como morte súbita, sem causa aparente, pelo 1º Distrito Policial da cidade, que solicitou perícia ao Instituto Médico Legal (IML). Em vídeos e postagem nas redes sociais, testemunhas afirmaram que a banda que tocava no local não parou o show mesmo durante o atendimento da vítima. “A música não parou. A menina tá mal, tá todo mundo desesperado e a música não parou”, disse uma das frequentadoras do local em um vídeo postado no Instagram.

Testemunhas ouvidas pelo jornal O Globo disseram que Marina morreu no local. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos afirmou que o Samu foi acionado às 18h08 e chegou ao bar 23 minutos depois, “portanto, dentro do tempo apropriado para o deslocamento da base até o local.” A pasta ressaltou ainda que os socorristas conseguiram reverter a parada cardíaca de Marina e que ela saiu do local com vida. Segundo a SSP, ela foi encaminhada ao Hospital Unimed, onde morreu. Nas redes sociais, o irmão da vítima, Francisco Gomes Vieira, lamentou a morte. “Minha irmã linda, sua partida nos deixa todos sem chão, obrigado pelo tempo que esteve conosco, te amaremos pra sempre.”