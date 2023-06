Mulher tem ataque de fúria e agride funcionários de UPA no interior do Rio

Policia Civil informou que registrou a ocorrência e que está investigando o caso

Reprodução/Twitter/@Favelacaiunfce Mulher agrediu funcionários da UPA



Enquanto esperava o atendimento médico para sua filha, uma mulher teve um ataque de agressividade em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade de Magé, interior do Estado do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na segunda-feira, 12. Ela foi pra cima dos servidores, quebrou equipamentos e proferiu insultos racistas na recepção da unidade de saúde: “pega a banana, macaco”, gritou para um dos funcionários. O vídeo que registra a agressividade foi feito por outros pacientes e publicado nas redes sociais. As imagens mostram que o ataque só cessou quando a mulher foi contida por um segurança da unidade de saúde pública. O caso foi registrado na 66º DP de Magé, no bairro de Piabetá, e, em nota, a Policia Civil informou que “instaurou inquérito para apurar o crime de injúria racial cometido pela autora. Funcionários do local e testemunhas serão chamados para prestar depoimento. Demais diligências serão realizadas para elucidar todos os fatos. A investigação está em andamento.”

Mulher agride funcionários, usa xingamentos racistas contra eles e quebra equipamentos da UPA de Piabetá, em Magé. pic.twitter.com/71jzyofAXO — Favela Caiu No Face (@Favelacaiunfce) June 13, 2023