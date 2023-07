Naime é encontrado desacordado em cadeia de Brasília

Defesa de Naime disse que o desmaio ocorreu devido a uma crise de hipoglicemia

Jefferson Rudy/Agência Senado O ex-chefe do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Jorge Eduardo Naime.



O coronel da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Jorge Eduardo Naime foi levado ao hospital após ser encontrado desacordado dentro da cela onde está preso, na Academia Policial de Brasília, na madrugada desta quinta-feira, 13. Ele estava debaixo de um armário. A defesa de Naime confirmou o episódio e disse que o desmaio ocorreu devido a uma crise de hipoglicemia, em razão de quadro de pré-diabetes. No Hospital de Base, o militar passou por exames. Naime está preso desde 7 de fevereiro, após ser alvo da Operação Lesa Pátria, da Polícia Federal (PF), um desdobramento das investigações sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).