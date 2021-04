Nas últimas 24 horas, Brasil registra 2.914 mortes e mais de 69 mil casos da Covid-19

No total, o país contabiliza 386.416 óbitos e 14.237.078 infecções da doença desde o início da pandemia

EDMAR BARROS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 14/01/2021 Mortes por Covid-19 continuam altas no Brasil



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 2.914 mortes por Covid-19 e 69.105 casos da doença, segundo levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Sendo assim, no total o país tem 386.416 óbitos e 14.237.078 infecções desde o início da pandemia. A taxa de letalidade está em 2,7% e a mortalidade 183,9 para cada 100 mil habitantes. No ranking de estados, São Paulo lidera nas mortes (91.673) e nas contaminações (2.811.562). De ontem para hoje foram 91.673 óbitos e 2.811.562 casos de coronavírus no Estado. No momento são 22.812 pacientes internados, sendo 10.808 em unidades de terapia intensiva e 12.004 em enfermarias. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 81,1% e na Grande São Paulo é de 79,2%.