Com Covid-19, deputada federal Maria Rosas é intubada em São Paulo

Hospitalizada desde a segunda-feira, 19, paralmentar apresentou baixa oxigenação nesta manhã; devido ao aumento do contágio da doença, restrição de circulação segue em vigor na Câmara

Imagem: Reprodução/Instagram @mariarosas.oficial Deputada federal afirmou que decidiu fazer o testa para a Covid-19 após apresentar 'leves sintomas' da doença



A deputada federal Maria Rosas (Republicanos), diagnosticada com Covid-19, foi intubada nesta sexta-feira, 23. A parlamentar, que está internada no hospital Moriah, localizado em São Paulo, desde a segunda-feira, 19, enfrentou complicações nesta manhã. “Em razão da baixa oxigenação, a equipe médica resolveu intubá-la na manhã de hoje, mas o quadro permanece estável. Agradecemos a preocupação e às orações de todos”, informou a assessoria de imprensa de Maria Rosas.

Na quinta-feira, 22, a deputada usou as redes sociais para comunicar aos seguidores que havia sido diagnosticada com o novo coronavírus. “Informo a todos que testei positivo para a Covid-19. Fiz o exame após sentir sintomas leves. Estou bem, no hospital e em isolamento, respeitando as determinações médicas. Manterei todos informados”, publicou a parlamentar. Devido à alta de contaminações pelo coronavírus, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), estendeu, no último dia 16, por mais duas semanas, a restrição de circulação de pessoas na Casa. A medida restringe a presença física de parlamentares e servidores nas sessões plenárias, nas reuniões de comissões e nas unidades administrativas da Casa.