Navio entra em quarentena no Maranhão após tripulante indiano testar positivo para Covid-19

O Instituto Evandro Chagas ainda confirmará se a infecção foi causada ou não pela variante indiana do coronavírus, considerada mais transmissível do que a original

Reprodução J Koun Marine Traffic O tripulante indiano, de 54 anos, começou a apresentar sintomas no último dia 4



O navio MV Shandong Da Zhi, que está ancorado no Maranhão, foi posto em quarentena pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) neste sábado, 15. Segundo nota divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde, a decisão foi tomada após um tripulante da embarcação, um indiano de 54 anos, ser diagnosticado com Covid-19 através de um exame RT-PCR e dar entrada em um hospital da rede privada de São Luís. Apesar de ter começado a apresentar sintomas no dia 4 de maio, ele só foi removido no navio no dia 13 de maio por meio de um helicóptero. Ainda não se sabe se a infecção foi causada pela variante indiana do coronavírus, que médicos e cientistas afirmam ter maior capacidade de transmissão do que a versão original. Porém, a amostra coletada durante o teste será enviada para o Instituto Evandro Chagas, responsável por realizar o sequenciamento do genoma e confirmar se trata-se da nova variante. Além disso, toda a tripulação deverá passar por exames RT-PCR, os únicos capazes de detectar os doentes ativos, ou seja, que estão em situação de transmitir o vírus. Nesta semana, o governo do presidente Jair Bolsonaro decidiu proibir voos internacionais com origem ou passagem pela Índia, país que enfrenta recordes nos números de casos e mortes por Covid-19. A proibição se soma a restrições da mesma natureza relativa a voos do Reino Unido, Irlanda do Norte e África do Sul.