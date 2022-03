Niu lança curso de branding para empresas que precisam criar estratégia de marca; veja como obter desconto

Especialista no assunto e consultora das maiores companhias do país, Carol Mello mostrará as suas técnicas e métodos em oito aulas; quem se inscrever até o próximo dia 25 garantirá o preço de lançamento

Arte/Niu Cursos O valor do curso Branding é de R$ 597,00, mas quem se inscrever até o próximo dia 25 de março pagará R$ 298,50



A Niu Cursos lançou o curso Branding, voltado para empresas e empreendedores que precisam desenvolver ou atualizar suas estratégias de marca, marketing e comunicação. Em um mercado cada vez mais competitivo, é importante tornar seu projeto conhecido e requisitado, pois nem sempre ter um bom produto ou serviço basta. Aprenda a traçar estratégias de branding que fortalecem seu negócio e que podem ser aplicadas em empresas de todos os portes (saiba como comprar clicando AQUI). O valor do curso é de R$ 597,00, mas realizando a inscrição até o próximo dia 25 de março você garantirá o preço de lançamento, de R$ 298,50, com 50% de desconto. As oito aulas mostrarão as técnicas e métodos utilizados pela professora Carol Mello, especialista no assunto e consultora das maiores empresas do país. Com uma abordagem didática e diversos exemplos práticos, ela evidencia como pequenas mudanças e adaptações na maneira de transmitir a mensagem da marca para o cliente podem gerar grande impacto e aumentar os lucros. A primeira aula é gratuita: basta fazer o cadastro na plataforma e clicar AQUI para assistir. Todo o conteúdo é online e pode ser visto a qualquer hora. Um certificado é emitido ao final. Além das aulas, os alunos poderão interagir e tirar suas dúvidas nos canais oficiais da Niu Cursos.

“Acredito que marcas são uma feliz analogia às pessoas. Elas têm personalidade, propósito e valores inegociáveis. Têm redes de relacionamento, se conectam melhor com alguns do que com outros. As marcas atestam crenças e agregam ou desagregam, dependendo de suas atitudes. Elas têm uma estética, um tom de voz, uma família — de funcionários e patrocínios — que diz muito sobre quem são. Hoje consigo enxergar com mais clareza o motivo — na maioria das vezes inconsciente — das escolhas profissionais que me trouxeram até aqui. Eu amo gente! Ao trabalhar essas relações humanas que, na minha visão, movem o mundo (dos negócios e das pessoas), me realizo, potencializo os negócios dos clientes e também a vida das pessoas que acabam trabalhando com mais significado e conexão. Criar o curso foi o impulso de materializar essa paixão por marcas e pessoas em algo profundo, didático e gostoso de consumir”, comenta Carol Mello.

Novidade na Niu Cursos

Agora a plataforma disponibiliza a opção presente, para você presentear aqueles que mais ama com o que há de mais importante no mundo, aprendizado. Oferecer um curso para alguém, além de demonstrar todo o cuidado e carinho com a evolução do presenteado, é algo que será levado para a vida toda. Todos os cursos disponíveis no site, podem ser enviados como presente para amigos, familiares e pessoas queridas, basta selecionar a opção na finalização da compra.

Uma nova forma de aprender

Seguindo a metodologia de ensino continuado, a Niu Cursos projeta novos lançamentos periodicamente. Os conteúdos produzidos visam uma nova versão de aprendizado, com exercícios e práticas que ajudam os alunos a vivenciar as experiências e conhecimentos adquiridos durante as aulas. Todos os cursos são voltados para pessoas que querem se capacitar e ter um novo posicionamento no mercado de trabalho, atendendo às demandas atuais.

Canais digitais