Secretário diz que Fiocruz receberá insumo para 18 milhões de doses da vacina na sexta-feira

Durante uma audiência no Senado nesta segunda-feira, 17, 0 secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, afirmou que na próxima sexta-feira, 21, serão enviados ao Brasil dois lotes de Ingrediente Farmacológico Ativo (IFA) para a vacina da AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). De acordo com o integrante da pasta da Saúde, a quantidade comprada é suficiente para produzir cerca de 18 milhões de doses do imunizante da AstraZeneca. Importado em grande parte da China, o IFA é a matéria-prima para a produção das vacinas contra a Covid-19. Na última semana, a Fiocruz alertou que possuía pouca matéria-prima em estoque.

Além disso, Rodrigo Cruz também detalhou a previsão de entrega das vacinas contra a Covid-19. “Formalizamos o contrato de cem milhões de doses adicionais com a Pfizer, totalizando 200 milhões de doses adquiridas pelo governo federal. Os imunizantes referentes ao primeiro contrato começaram a ser entregues em abril, quando recebemos um milhão de doses no final do mês. Para o mês de maio, temos a expectativa de receber 2,5 milhões de doses. Em junho, a perspectiva avança para 12 milhões de vacinas. Desta forma, devemos finalizar a entrega de cem milhões de doses da Pfizer até setembro. Já as vacinas referentes ao contrato adicional serão recebidas entre outubro e dezembro deste ano”, concluiu.