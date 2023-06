Novo pede ao STF que barre concessão de Lula para TV do PT

Justificativa do Novo é que a abertura dos canais de comunicação contribuiriam para a consolidação do projeto político e de poder do PT

Divulgação/Novo Eduardo Ribeiro é o atual presidente do Novo



De forma preliminar, o Partido Novo ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar impedir que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conceda os direitos de funcionamento para canais de televisão e de rádio do seu próprio partido, nesta terça-feira (13). A justificativa do Novo é que a abertura dos canais de comunicação contribuiriam para a consolidação do projeto político e de poder do PT. “Um partido político com concessão de rádio e TV é algo tão surreal que nem sequer as ditaduras que servem de inspiração para o PT foram tão longe”, enfatizou o presidente do partido, Eduardo Ribeiro.

O pedido de oficialização da criação dos canais de comunicação ocorreu na última terça-feira, 6, quando a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o secretário de Comunicação do partido enviaram formalmente o pedido de concessão ao Ministério das Comunicações. Os petistas argumentaram, no ofício entregue ao órgão, que o partido tem a necessidade de “ampliar a prestação de contas à população e potencializar formação e incentivo à participação política da população”. Caso aprovado, o PT seria o único partido político no Brasil a possuir concessão pública para operar um canal de rádio e TV.