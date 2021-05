Número de mortos em operação policial na favela do Jacarezinho sobe para 29

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, apenas três suspeitos foram identificados: Isaac Pinheiro de Oliveira, Richard Gabriel da Silva Ferreira e Rômulo Oliveira Lúcio

José Lucena/The News 2/Estadão Conteúdo - 06/05/2021 Operação policial no Jacarezinho visava o combate ao crime organizado



A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou a morte de mais um suspeito envolvido no confronto entre policiais e traficantes na favela do Jacarezinho, zona norte da capital fluminense. Com isso, subiu para 29 o número de mortos na operação policial realizada na última quinta-feira, 6, que, de acordo com as autoridades de segurança, visava o combate ao aliciamento de menores por uma facção do crime organizado. “Antes de mais nada, é preciso deixar claro que a operação da Polícia Civil foi o fiel cumprimento de dezenas de mandados expedidos pela Justiça. Foram dez meses de trabalho de investigação, que revelaram a rotina de terror e humilhação que o tráfico impôs aos moradores”, disse o governador Cláudio Castro.

De acordo com a polícia, somente três suspeitos foram identificados: Isaac Pinheiro de Oliveira, o Pee da Vasco; Richard Gabriel da Silva Ferreira, o Kako; e Rômulo Oliveira Lúcio, o Romulozinho. Os três eram procurados pela polícia e estavam em uma lista do Ministério Público de pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Embora a Secretaria de Segurança Pública do Rio afirme que a operação cumpriu todos os procedimentos legais, moradores alegam que alguns suspeitos foram executados. “Nós estamos do lado da sociedade, policial não entra para executar ninguém. Se houve uma execução, foi do policial”, disse o delegado Rodrigo Oliveira, subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil. Ele se referiu ao policial civil André Leonardo de Mello Frias, morto durante a operação no Jacarezinho com um tiro na cabeça.