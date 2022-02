Número de mortos em Petrópolis sobe para 219; 30 seguem desaparecidos

De acordo com a Defesa Civil, 24 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros e 889 estão desabrigados

CARLOS ELIAS JUNIOR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Deslizamentos do dia 15 de fevereiro ainda tem desaparecidos



Os efeitos da enchente do último dia 15 de fevereiro, em Petrópolis, seguem devastados para a cidade. Nesta sexta-feira, dia 25, a Defesa Civil Nacional atualizou os números de mortos e desaparecidos. Ao todo os óbitos chegaram aos 219 e os desaparecidos são 30, de acordo com informações da Prefeitura local, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. 24 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros e 889 seguem desabrigados. Ao todo são 14 abrigos para receber as famílias que perderam suas casas ou estão em situação de risco. O Corpo de Bombeiros atendeu até hoje 2.869 ocorrências e fez 1.230 vistorias em imóveis na cidade. Petrópolis segue com alerta para chuvas nos próximos dias.