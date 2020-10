Mega-Sena acumula e próximo sorteio deve pagar R$ 38 milhões; veja os números

Apostas podem ser feitas até as 19h do dia da tiragem em lotéricas ou pela internet

Wilson Dias/Agência Brasil A Quina teve 58 apostas ganhadoras, e cada uma receberá R$ 42.990,76



A Mega-Sena sorteou na noite desta quinta-feira, 22, os números do concurso 2.311. Ninguém acertou as seis dezenas, que foram 03 – 05 – 09 – 35 – 43 – 60, e o prêmio acumulou. No próximo sorteio, que será neste sábado, 24, o valor previsto é de R$ 38 milhões. A Quina teve 58 apostas ganhadoras, e cada uma receberá R$ 42.990,76. Já a quadra teve 5.162 apostas ganhadoras, e cada uma levará R$ 690,06. O sorteio aconteceu no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Quem apostar, pode conferir a tiragem dos números por meio de uma transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.