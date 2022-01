Brasil tem seis Estados e DF com mais de 80% de ocupação de leitos de UTI por Covid-19, aponta Fiocruz

Distrito Federal tem 98% dos leitos ocupados; pesquisadores reforçam importância da vacinação e uso de máscaras

Sandro Pereira/Estadão Conteúdo Ocupação de leitos de UTI voltou a crescer



A Fiocruz divulgou nesta quarta-feira, 26, uma nota técnica que aponta que a ocupação de leitos de UTI por Covid-19 no Sistema Único de Saúde (SUS) voltou a subir no Brasil. De acordo com o boletim, seis Estados registraram alerta crítico, com mais de 80% de ocupação: Pernambuco, Espírito Santo, Goiás, Piauí, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul. Já o Distrito Federal tem 98% dos leitos ocupados. Outras 12 regiões tiveram aumento nos indicadores e entraram na zona de alerta intermediária, com mais 60% a 80% de ocupação – incluindo o Rio de Janeiro (62%) e São Paulo (66%). Os pesquisadores da Fiocruz afirmam que a situação está piorando, embora o avanço da vacinação ajude a desenhar um quadro diferente do de outros momentos mais críticos da pandemia. A nota técnica reforça a importância de avançar na vacinação, endurecer a obrigatoriedade do uso de máscaras e do passaporte vacinal em locais públicos. Os pesquisadores também sugerem a promoção de campanhas de orientação à população e o autoisolamento quando surgirem os sintomas.