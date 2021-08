Onda de calor deve atingir o Brasil na próxima semana e temperaturas ultrapassam 30°C

Mesmo em pleno inverno, Cuiabá, no Mato Grosso, pode superar a marca de 40°C no início da semana; temperaturas também sobem em outras cidades pelo país

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Onda de calor atinge o país na próxima semana



Após a frente fria que atingiu grande parte do país nos últimos dias, uma nova onda de calor deve chegar ao Brasil na próxima semana. Segundo o Climatempo, a temperatura começa a subir a partir desta sexta-feira, 6, atingindo o pico de calor entre segunda e quinta-feira, principalmente nas capitais do centro-sul e norte do país. Mesmo em pleno inverno, Cuiabá, no Mato Grosso, pode superar a marca de 40°C no início da semana. Já em São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Belo Horizonte, Porto Velho, Campo Grande, Brasília, Goiânia e Palmas, os termômetros devem atingir até 30°C ou mais no período da tarde. Em Curitiba, a previsão é de máxima de 29°C entre terça e quarta-feira. A última vez que a capital paranaense registrou um valor tão alto foi em 29 de março, quando os termômetros também registraram 29°C.