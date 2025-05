Paraná Pesquisas: quase 60% dos eleitores do RJ desaprovam o governo Lula

Levantamento também projetou cenários para as eleições presidenciais de 2026, com Jair Bolsonaro e sua mulher Michelle aparecendo à frente do atual presidente em dois cenários diferentes

Cerca de 50% dos eleitores fluminenses avaliam Lula 3 como ruim ou péssimo



Uma pesquisa conduzida pelo Instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta quarta-feira (28), trouxe à tona um cenário preocupante para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado do Rio de Janeiro. O levantamento, que abrangeu 1.680 eleitores em diversas regiões do estado, revelou que quase 59,9% dos entrevistados desaprovam a atual gestão. Com uma margem de erro de 2,4 pontos percentuais, os dados indicam que apenas 37,3% dos participantes expressaram aprovação ao governo. Sobre a avaliação da gestão federal, 23,3% dos fluminenses consideraram a administração como ótima ou boa. Outros 24,5% a acham regular, enquanto 50,5% avaliam Lula 3 como ruim ou péssimo.

Além de medir a aprovação do governo, o estudo também projetou cenários para as eleições presidenciais de 2026, destacando a popularidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos cenários tanto estimulados quanto espontâneos, Bolsonaro lidera as intenções de voto, evidenciando sua forte presença no imaginário político dos eleitores fluminenses. A pesquisa também incluiu nomes como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Curiosamente, Tarcísio é o único representante da direita que, segundo os dados, ficaria atrás de Lula nas intenções de voto no estado.

A divulgação desses dados ocorre em um momento crítico para o governo, que está empenhado em consolidar sua base de apoio e enfrentar os desafios políticos e econômicos que o país enfrenta. A insatisfação no Rio de Janeiro pode ser um indicativo de que Lula e seus aliados precisam reavaliar suas estratégias e políticas para reconquistar a confiança dos eleitores e garantir um futuro político mais estável.

