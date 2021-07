Ônibus cai de ribanceira e deixa 3 mortos e 40 feridos em Rio Claro

Veículo capotou na Rodovia Washington Luís; causa do acidente ainda é desconhecida

Divulgação/Polícia Rodoviária/18.07.2021 Ônibus capotou em rodovia e deixou três mortos no local



Um ônibus de turismo capotou ao cair de uma ribanceira e deixou três pessoas mortas no local neste domingo, 18. O acidente aconteceu por volta das 12h30 na altura do km 184 na Rodovia Washington Luís, em Rio Claro, interior de São Paulo. As informações foram divulgadas pela Polícia Rodoviária da região, que informou à Jovem Pan que não é possível dizer a quantidade de feridos porque quando os policiais chegaram ao local algumas pessoas já havia tido socorridas. Por outro lado, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo divulgou no Twitter que o acidente deixou 40 vítimas, sendo que 37 foram socorridas pelos bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O ônibus saiu de São Paulo e tinha como destino o Ceará. A causa do acidente ainda é desconhecida e os policiais continuam no local. Os feridos foram levados para hospitais da região e o estado de saúde dessas pessoas ainda não foi divulgado.