Viatura capota e policial morre durante ocorrência na Grande São Paulo

Leonardo Finelli Tavares era tenente e pertencia ao 14° BPM; outros dois ocupantes da veículo também foram socorridos com ferimentos leves

Reprodução / câmeras de segurança As imagens registradas por câmeras de segurança no local do acidente mostraram o momento em que o policial foi arremessado para fora do veículo, que capotou várias vezes sobre o canteiro central



Um policial morreu, na madrugada deste domingo, 18, após capotar a viatura ao se deslocar para apoiar uma ocorrência em Osasco, na Grande São Paulo. As imagens registradas por câmeras de segurança no local do acidente mostraram o momento em que o policial foi arremessado para fora do veículo, que capotou várias vezes sobre o canteiro central da avenida Presidente Getúlio Vargas, no bairro Piratininga. A Jovem Pan entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e aguarda as informações sobre as circunstâncias do acidente. Leonardo Finelli Tavares, de 25 anos, era tenente da Polícia Militar de São Paulo e pertencia ao 14° BPM. Ele chegou a ser socorrido, em estado grave, e encaminhado para atendimento hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. Outros dois ocupantes da viatura também foram socorridos com ferimentos leves e o caso foi registrado na Delegacia Central de Osasco.

O governador de São Paulo, Joao Doria, lamentou o ocorrido nas redes sociais e prestou condolências à família e amigos do tenente. “Meus sentimentos à família e amigos do 1º Tenente da Polícia Militar de SP, Leonardo Finelli Tavares, que faleceu essa madrugada quando se deslocava em apoio à outra Unidade de Serviço e envolveu-se em acidente de trânsito que provocou o capotamento da viatura policial”.

É com extremo pesar que a PMESP informa o falecimento do Tenente Leonardo Finelli Tavares, pertencente ao 14° BPM/M. Na madrugada deste domingo (18), a equipe do Tenente Finelli, em deslocamento para apoiar uma ocorrência em Osasco, envolveu-se em um acidente de trânsito. — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) July 18, 2021