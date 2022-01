Onyx Lorenzoni testa positivo para Covid-19 pela segunda vez

Ministro do Trabalho está em isolamento e disse que tem sintomas de uma ‘gripe forte’

Carolina Antunes/PR Onyx Lorenzoni testou positivo para Covid-19



O ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni, disse nesta segunda-feira, 17, que testou positivo para Covid-19 pela segunda vez. Ele já havia contraído a doença em julho de 2020. Em uma live no Instagram com a esposa, Denise Lorenzoni, o ministro disse que tem sintomas de uma gripe forte. “Nós estamos aqui em casa, mas em áreas separadas porque ontem à noite eu recebi a comunicação que testei positivo para Covid. Estou com uma gripe forte, mas não mais do que isso”, afirmou. Onyx não informou se tomou a vacina contra a doença. O ministro do Turismo, Gilson Machado, também testou positivo para Covid no sábado, 15. Os dois se encontraram na última quinta-feira, 13.