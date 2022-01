Vacinação de crianças de 5 a 11 anos é aprovada por 79% dos brasileiros, diz Datafolha

Outros 17% dizem que faixa etária não deveria ser imunizada; levantamento foi feito por telefone entre os dias 12 e 13 de janeiro

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ao menos 15 Estados e o Distrito Federal iniciaram a campanha de vacinação no final de semana



A vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 é aprovada por 79% dos brasileiros, o equivalente a 132,5 milhões de pessoas. É o que aponta a pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira, 17. Outros 17% são contrários à imunização desta faixa etária e 4% não souberam responder. A campanha de vacinação do público infantil foi iniciada na sexta-feira, 14, em um evento simbólico da gestão João Doria (PSDB), governador do Estado de São Paulo. Ao menos 15 Estados e o Distrito Federal deram início à aplicação das doses neste final de semana. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a aplicação de doses pediátricas da vacina da Pfizer no dia 16 de dezembro.

Na divisão por sexo, 83% das mulheres aprova a vacinação das crianças, contra 75% dos homens. Entre o público feminino, 11% são contra a imunização, ante 22% entre a população masculina. O apoio à campanha é mais expressivo na região Sudeste, onde 83% das pessoas acham que o público infantil deve ser vacinado – o percentual mais baixo foi registrado no Sul, onde 72% são a favor da iniciativa. O Datafolha ouviu, por telefone, 2.023 pessoas com 16 anos ou mais, em todos os Estados, entre os dias 12 e 13 de janeiro. A margem de erro da pesquisa é dois pontos percentuais para mais ou para menos.