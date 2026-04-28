Operação da PF mira corrupção no Porto do Rio; 17 auditores são afastados

Os agentes cumprem 45 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Espírito Santo

© 26.07.2020/Tânia Rêgo/Agência Brasil Além disso, foram adotadas medidas de bloqueio de bens e de restrições a atividades profissionais de nove despachantes.



Ao menos 17 auditores fiscais e oito analistas tributários foram afastados no âmbito da Operação Mare Liberum, que mira um esquema criminoso de facilitação de contrabando e descaminho no Porto do Rio de Janeiro.

A ação foi deflagrada na manhã desta terça-feira (28) pela Polícia Federal (PF), com apoio do Gaeco do Ministério Público Federal (MPF) e da Corregedoria da Receita Federal. Ao todo, são cumpridos 45 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

Além disso, foram adotadas medidas de bloqueio de bens e de restrições a atividades profissionais de nove despachantes. “As investigações apontam atuação de grupo estruturado na liberação irregular de mercadorias, com divergências entre produtos importados e declarados, e possível supressão de tributos”, informou a PF.

“Os investigados poderão responder por crimes como corrupção, associação criminosa, contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro”, diz ainda a nota.

*Com informações da Agência Brasil