Operação da Polícia Civil em SP investiga influenciador por tráfico de drogas

Bruno Santos, popularmente conhecido como Buzeira, ganhou notoriedade por suas rifas de veículos de luxo e por promover jogos de azar; ele nega as acusações

Reprodução/Instagram/@buzeira_oficial Foram realizados 27 mandados de busca e apreensão



A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação que resultou no cumprimento de 27 mandados de busca e apreensão. A ação visa investigar suspeitos de participação em organizações criminosas e no tráfico de entorpecentes. Entre os alvos da operação está Bruno Santos, popularmente conhecido como Buzeira, que ganhou notoriedade por suas rifas de veículos de luxo e por promover jogos de azar. Durante o depoimento, Buzeira negou qualquer envolvimento com as atividades criminosas que estão sendo investigadas. Ele se defendeu das acusações, afirmando que não tem relação com os crimes que estão sendo apurados pela polícia. A operação busca esclarecer a extensão das atividades ilícitas e a conexão dos envolvidos com o tráfico de drogas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, Buzeira é mencionado como suposto proprietário de uma adega localizada na Zona Leste de São Paulo. No entanto, ele contestou essa informação, afirmando que não é o dono do estabelecimento. A investigação está em andamento e as autoridades buscam confirmar as alegações apresentadas pelo influenciador.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias