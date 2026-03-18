Operação no RJ mata chefe do tráfico e seis suspeitos

Cláudio Augusto dos Santos, o ‘Jiló do Prazeres’, estava foragido e tinha 8 mandados de prisão em aberto

Divulgação/Reprodução Cláudio Augusto dos Santos, o Jiló dos Prazeres



Uma operação da Polícia Militar (PM) no centro do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (18), matou o chefe do tráfico do Morro dos Prazeres, Cláudio Augusto dos Santos, e mais seis homens indicados como traficantes do Comando Vermelho (CV).

Segundo a corporação, a operação deflagrada pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi realizada para cumprir mandados de busca e apreensão contra integrantes do CV que eram suspeitos de ter envolvimento com tráfico de drogas e roubo de veículos na região.

Santos era conhecido como o “Jiló dos Prazeres” e tinha 55 anos. Ele tinha 135 registros criminais e estava foragido com 8 mandados de prisão em aberto.

Um morador e sua esposa foram feitos reféns por seis homens em meio à tentativa de fuga dos traficantes. A polícia informou que, durante a troca de tiros, os seis suspeitos e o civil foram mortos. A esposa foi levada ao hospital em razão da grande comoção da situação.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o Hospital Municipal Souza Aguiar recebeu 11 pessoas provenientes da operação policial na região central do Rio desta quarta-feira. “Oito homens baleados já chegaram sem vida à unidade. Um policial, ferido por estilhaços, foi atendido e já liberado. Outras duas pessoas seguem internadas na unidade com quadro de saúde estável”, escreveu a secretaria em nota.