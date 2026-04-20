Operação no RJ deixa pessoas ilhadas em morro após tiroteio e prende operadora de facção

Ação na comunidade do Vidigal visa desarticular lideranças e capturar grupo de foragidos de presídio de Eunápolis; um homem também foi detido com um fuzil

Divulgação / Polícia Civil do RJ Operação no RJ prende operadora de facção criminosa da Bahia



Uma operação deflagrada nesta segunda-feira (20) deixou várias pessoas ilhadas no Morro Dois Irmãos, no Rio de Janeiro, após um intenso tiroteio na comunidade do Vidigal. A ação prendeu a operadora financeira de uma facção criminosa do sul da Bahia e foi realizada em conjunto pelo Ministério Público da Bahia (MPBA), Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e polícias civis baiana e carioca.

A mulher presa, identificada como Núbia Santos Oliveira, é apontada como a responsável pelas finanças do grupo Primeiro Comando de Eunápolis (PCE). Ela é esposa de um dos líderes da facção e é investigada pelo crime de lavagem de dinheiro, além de possuir dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e homicídio. Durante a mesma operação, um homem foi preso em flagrante portando um fuzil. Armas e drogas foram apreendidas no local.

A ação policial faz parte de um trabalho de investigação que tem como objetivo localizar e prender 13 detentos que fugiram do Conjunto Penal de Eunápolis em dezembro de 2024.

De acordo com a polícia, os foragidos estão abrigados no Rio de Janeiro e mantêm o comando de atividades ilícitas no sul da Bahia à distância.