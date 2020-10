Operação Veneno: Polícia Federal deflagra ação contra falsificação de cachaças em MG

Os suspeitos podem ser denunciados pelos crimes de falsificação, corrupção e adulteração de produtos alimentícios

JOSE LUCENA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A Operação Veneno busca desarticular uma quadrilha responsável por fabricar e vender cachaças usando rótulos falsos da marca Havana



A Polícia Federal (PF) está nas ruas de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, cumprindo três mandados de busca e apreensão contra suspeitos de falsificar bebidas alcoólicas. Deflagrada nesta sexta-feira, 2, a Operação Veneno busca desarticular uma quadrilha responsável por fabricar e vender cachaças usando rótulos falsos da marca Havana, produzida na cidade mineira de Salinas.

A participação da Política Federal no caso se deve ao fato de que todos os itens dos produtos, até mesmo o selo da Receita Federal, estavam sendo adulterados pelos criminosos. Segundo relatório produzido pelos proprietários da marca original a pedido da PF, acessado com exclusividade pela TV Globo, a quadrilha falsificava desde a tampa do produto até a própria bebida. A produção das supostas cachaças Havana acontecia em um galpão no bairro Caiçara, na região noroeste da capital mineira. Com a ação da Polícia Federal, os suspeitos podem ser denunciados pelos crimes de falsificação, corrupção e adulteração de produtos alimentícios com multa e penas que podem chegar a oito anos de prisão. Ao G1, o diretor administrativo da Cachaça Havana, Geraldo Mendes Santiago, afirmou que os prejuízos causados à marca pela falsificação dos produtos são incalculáveis. Ele afirma que, além das perdas financeiras, há o desgaste da marca Havana, que foi “falsificada de maneira grosseira”, o que poderia ter, inclusive, causado prejuízos à saúde dos consumidores.