Outono começa nesta sexta-feira com calor no Sul e Sudeste

Segundo o Inmet, temperaturas acima da média devem predominar nas regiões durante a estação

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



A estação do outono, que começa nesta sexta-feira (20), começará com calor em Mato Grosso do Sul e nos estados do Sul do país. As áreas mais afetadas pelo calor deverão ser o Rio Grande do Sul e a área oeste dos estados de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As temperaturas máximas deverão chegar, nesses locais, aos 38°C na sexta-feira (20) e no sábado (21), ultrapassando a média climatológica para o período. No entanto, no final de semana, instabilidades devem amenizar temporariamente o calor nessas regiões. A partir de segunda-feira (23), porém, as temperaturas deverão voltar a subir, com retorno das condições de calor ainda mais intenso.

“A formação e permanência de um sistema de alta pressão nos médios e altos níveis da atmosfera, centrada entre o Mato Grosso do Sul e o sul do Brasil ao longo dos próximos dias (especialmente entre os dias 20 e 23 de março), inibe a formação de nuvens nessas regiões. Com a maior incidência de radiação solar, a tendência é de intensificação do aquecimento nessas áreas”, destaca o Inmet na previsão.

*Agência Brasil