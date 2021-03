Pacientes de MG e SC são transferidos para outros Estados

Secretaria de Saúde de Santa Catarina confirmou a transferência de até 16 pessoas; Governo de Minas Gerais negou a operação pelo SUS

EDUARDO VALENTE/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/03/2021 Santa Catarina passa por lotação dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19



A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES) confirmou, na segunda-feira, 1º, que até 16 pacientes com Covid-19 serão transferidos para a rede estadual do Espírito Santo. De acordo com a SES, o secretário André Motta Ribeiro acertou a operação diretamente com a Secretaria de Saúde do Espírito Santo, por meio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). “Coordenamos essa ação por meio de conversas no Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). Nossa prioridade neste momento é salvar vidas. Em outros momentos, acolhemos pacientes de diferentes regiões do país e, agora, contamos com a solidariedade dos capixabas”, disse o secretário.

A ação será iniciada com os pacientes Hospital Regional do Oeste (HRO) com indicação para transferência para Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O transporte sairá de Chapecó nesta terça-feira, 2, para uma unidade da Região Metropolitana de Vitória. “A Superintendência de Regulação avalia as condições clínicas dos pacientes para formalizar as transferências”, informa nota da secretaria. Na última quinta-feira, 25, o governo de Santa Catarina anunciou medidas de lockdown para conter o avanço da pandemia do coronavírus. O funcionamento dos serviços não essenciais foi suspenso das 23h da sexta-feira, 26, até às 6h de segunda-feira. O decreto também estabeleceu o fechamento das atividades no próximo fim de semana, entre as 23h do dia 5 e as 6h do dia 8. Santa Catarina acumula 675.577 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Além disso, a doença respiratória causou 7.438 6óbitos desde o início da pandemia. Dos 1.557 leitos de UTI ativos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o estado, 1.452 estão ocupados, sendo 822 deles por pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19. Dessa forma, a taxa de ocupação geral é de 92,2%. Os dados são da segunda-feira.