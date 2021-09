Pacientes são transferidos após incêndio em unidade materno-infantil de hospital em São Paulo

Em nota, a instituição informou que está investigando como o fogo começou; não houve vítimas

O Hospital da Luz, na Vila Mariana, em São Paulo, teve de ser evacuado, na tarde desta segunda-feira, 6, devido a um incêndio no térreo de sua unidade materno-infantil. As causas do incêndio, que ficou restrito ao andar térreo da unidade, estão sendo apuradas. Além da Brigada de Incêndio do Hospital, o Corpo de Bombeiros também foi acionado para controlar o fogo. Não houve vítimas. Segundo nota divulgada pelo hospital, evacuação foi realizada por medida de segurança e os pacientes que estavam internados na UTI neonatal e pediátrica foram transferidos para o prédio principal da instituição, que fica na mesma rua e está operando normalmente. As equipes de saúde continuam em contato com as famílias dos pacientes para caso haja necessidade de nova transferência para outras unidades.