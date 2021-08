Paes apaga ex-presidente do COB ao postar foto com Rebeca Andrade

Atual prefeito do Rio modificou a imagem onde aparecia ao lado de Nuzman, denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro

Reprodução/Twitter/@eduardopaes A foto original se trata da inauguração do Centro de Treinamento de Ginástica Artística, em 2015



Neste domingo, 1º, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), fez uma publicação em homenagem ao ouro que Rebeca Andrade venceu na ginástica artística nas Olimpíadas de Tóquio 2020. O post, porém, acendeu a curiosidade dos internautas, pois Paes cortou o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, da foto. A imagem em questão se tratava de um registro da inauguração do Centro de Treinamento de Ginástica Artística, em 2015, onde Rebeca, Nuzman, Paes e outros atletas posaram juntos. “Saltando eu não tenho foto, mas com ela eu tenho! Viva nossa Rebeca Andrade! De ouro!”, disse o prefeito do Rio na publicação.

A tentativa de exclusão de Nuzman logo virou motivo de piada entre os internautas, pois, segundo eles, se tratava de um photoshop mal feito e uma tentativa de esconder o passado do ex-prefeito. O ex-presidente do COB foi acusado e preso por dois anos após ser alvo de investigações que o apontavam como participante de um esquema de compra de votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada de 2016. Hoje, Nuzman responde aos processos em liberdade.