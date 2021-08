Vôlei: Seleção feminina vence o Quênia em ritmo de treino e garante 1ª posição do grupo

Nas quartas de final, o time brasileiro terá pela frente o Comitê Olímpico Russo, quarto colocado da chave B

Wander Roberto/COB Seleção brasileira feminina de vôlei está nas quartas de final das Olimpíadas de Tóquio



A seleção brasileira feminina de vôlei confirmou o favoritismo, atropelou o Quênia e avançou às quartas de final das Olimpíadas de Tóquio como primeira colocada do Grupo B. Mesmo jogando em ritmo de treino, o Brasil ganhou das quenianas por 3 sets a 0, com parciais de 25/10, 25/16 e 25/8, mantendo a invencibilidade. Desta forma, a equipe treinada por José Roberto Guimarães termina esta fase com cinco vitórias – além das africanas, as brasileiras ganharam de Sérvia, Japão, Coreia do Sul e República Dominicana. No mata-mata, o time brasileiro terá pela frente o Comitê Olímpico Russo, quarto colocado da chave B.

Já classificada para as quartas de final, a seleção feminina encarou o Quênia em jogo protocolar – as quenianas também não tinham muitas ambições no jogo. Por isso, o técnico Zé Roberto Guimarães não economizou nas trocas, colocando em quadra algumas jogadoras consideradas reservas, como Rosamaria e Ana Cristina. O Brasil, ainda assim, não teve dificuldades para vencer o jogo, mostrando superioridade no saque, bloqueio e nos ataques, fechando os sets com sobras. O único momento incômodo para a seleção aconteceu no segundo set, quando as africanas levaram alguns pontos em rallys. No terceiro, no entanto, a equipe brasileira retomou o foco e massacrou as adversárias.

🇧🇷 25 x 16 🇰🇪 – 2° set Pra sempre serei Brasil, mas a alegria do Quênia é contagiante! 📸 Wander Roberto/COB pic.twitter.com/At2hACLMAz — Time Brasil (@timebrasil) August 2, 2021

