Justiça marca audiência após TAP impedir embarque de cão de criança autista

Companhia aérea alegou que decisão judicial, que determinava o transporte do animal na cabine da aeronave, violava manual de operações de voo

Reprodução/Redes O animal em questão, chamado Ted, desempenha um papel vital na vida de Alice, uma menina autista



A Justiça do Rio de Janeiro está se preparando para uma audiência de grande importância que ocorrerá na próxima semana. O foco da discussão será o embarque de um cão de assistência para Portugal, um tema que tem gerado grande expectativa e preocupação. O animal em questão, chamado Ted, desempenha um papel vital na vida de Alice, uma menina autista que já se encontra em Portugal, aguardando ansiosamente a chegada de seu fiel companheiro. Alice, que não se comunica verbalmente, depende de Ted para apoio e suporte emocional, tornando a presença do cão essencial para seu bem-estar.

Até o momento, a família de Alice enfrentou diversos obstáculos para garantir o embarque de Ted. Entre as dificuldades, destaca-se o cancelamento de um voo pela companhia aérea TAP, mesmo após a apresentação de uma ordem judicial que autorizava o embarque do cão na cabine. A situação tem gerado frustração e ansiedade, tanto para Alice quanto para seus familiares, que esperam por uma solução definitiva.

A companhia aérea TAP informou que está em contato com a família de Alice na tentativa de encontrar uma solução que respeite as normas de segurança da empresa. A expectativa é que a audiência na Justiça fluminense resulte em uma resolução positiva, permitindo que Ted finalmente se reúna com Alice em Portugal. Enquanto isso, a família e a menina aguardam ansiosamente por uma decisão que possa finalmente permitir o embarque do cão, trazendo alívio e felicidade para todos os envolvidos.

