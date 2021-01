Pagamento do IPVA em SP começa a vencer nesta quinta-feira; veja datas

Proprietário que realizar pagamento à vista ainda este mês terá 3% de desconto no valor total; há, ainda, a possibilidade de parcelar em até três vezes

Agência Brasil/Reprodução Quem não pagar o IPVA até a data de vencimento ficará sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora, com base na taxa Selic



Proprietários de veículos podem realizar o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2021 em São Paulo desde a segunda-feira, 4, independentemente do número final da placa. Os boletos começam a vencer na quinta-feira, 7, para automóveis com placa de final 1. Quem optar por pagar à vista, em janeiro, terá desconto de 3% no valor total. Há, ainda, a possibilidade de parcelamento em até três vezes. O valor do IPVA está disponível para consulta no site da Secretaria da Fazenda e Planejamento, por meio do número do Renavam e placa do veículo, e também na rede bancária credenciada.

Placas com final 1 têm vencimento nos dias 07/01 (1ª parcela), 09/02 (2ª parcela) e 09/03 (3ª parcela); final 2: 08/01 (1ª parcela), 10/02 (2ª parcela) e 10/03 (3ª parcela); final 3: 11/01 (1ª parcela), 11/02 (2ª parcela) e 11/03 (3ª parcela); final 4: 12/01 (1ª parcela), 12/02 (2ª parcela) e 12/03 (3ª parcela); final 5: 13/01 (1ª parcela), 18/02 (2ª parcela) e 15/03 (3ª parcela); final 6: 14/01 (1ª parcela), 19/02 (2ª parcela) e 16/03 (3ª parcela); final 7: 15/01 (1ª parcela), 22/02 (2ª parcela) e 17/03 (3ª parcela); final 8: 18/01 (1ª parcela), 23/02 (2ª parcela) e 18/03 (3ª parcela); final 9: 19/01 (1ª parcela), 24/02 (2ª parcela) e 19/03 (3ª parcela); final 0: 20/01 (1ª parcela), 25/02 (2ª parcela) e 22/03 (3ª parcela).

Quem não pagar o IPVA até a data de vencimento ficará sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora, com base na taxa Selic. Passados dois meses, o valor da multa será de 20% do valor total do imposto. Caso o pagamento não seja efetuado até este prazo, a multa passa a 40%.