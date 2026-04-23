Pai e filho morrem após caminhonete com queijo bater em carreta em Minas Gerais

Acidente aconteceu na MG-428; causas do acidente ainda estão sendo investigadas

Divulgação/Corpo de Bombeiros Acidente entre caminhão e carreta em Sacramento, MG



Pai e filho, de 26 e 59 anos, morreram após um acidente na MG-428, em Sacramento, durante a madrugada, por volta das 4h, desta quinta-feira (23). O Corpo de Bombeiros informou que as vítimas estavam em uma caminhonete que transportava queijo e bateu na traseira de uma carreta que estava parada na rodovia por conta de um incêndio em sua carga.

A Polícia Militar (PM) informou que estava em deslocamento na rodovia para atender a ocorrência de incêndio quando a viatura foi ultrapassada pela caminhonete e, poucos metros a frente, colidiu com a carreta.

Em razão do incêndio, os bombeiros já estavam próximos e a equipe de resgate chegou rapidamente. As vítimas da caminhonete morreram antes de receber socorro. Pai e filho ficaram presos às ferragens e foi necessário realizar o desencarceramento.

A perícia da Polícia Civil foi até o local para investigar as causas do acidente e verificar se havia sinalização adequada na pista. O motorista da carreta disse à polícia que o fogo começou após um superaquecimento no sistema de freios.

Segundo os bombeiros, os ocupantes da caminhonete seguiam no sentido Sacramento–Rifaina e eram naturais de Araxá. Os corpos já foram enviados ao Instituto Médico Legal (IML);