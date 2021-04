Panflix exibe documentários da produtora Brasil Paralelo a partir desta terça

Parceria estreia com a trilogia ‘A Queda Argentina’, documentário lançado há duas semanas e que já acumula 1,2 milhão de espectadores; saiba como baixar a Panflix

Reprodução/Brasil Paralelo Cena do documentário "A Queda Argentina", disponível na Panflix a partir desta terça, 6



A Panflix, plataforma de conteúdo on demand do Grupo Jovem Pan, vai exibir a partir desta terça-feira, 6, séries e documentários produzidos pela produtora Brasil Paralelo. As produções, de caráter jornalístico e historiográfico, englobam temas como política, economia, educação, história e atualidades. Para iniciar a parceria, os inscritos na Panflix poderão assistir ao documentário “A Queda Argentina”, uma trilogia sobre a história do país que já foi considerado a Europa da América Latina e hoje se tornou sinônimo de pobreza. O filme registrou mais de 1,2 milhão de visualizações nas duas primeiras semanas de exibição pelos canais da Brasil Paralelo. Em seguida, outras produções serão disponibilizadas no catálogo da Panflix, como “Brasil: A Última Cruzada” (2017), “O Dia Depois da Eleição” (2018), “O Teatro das Tesouras” (2018), “Era Vargas: O Crepúsculo de um Ídolo” (2018), “Pátria Educadora: A Trilogia” (2020) e “1964: O Brasil entre Armas e Livros” (2019). Este último filme oferece uma outra perspectiva do movimento que colocou os militares no poder.

Lançada em maio de 2020, com investimento de R$ 30 milhões, a Panflix faz parte do movimento de convergência digital do Grupo Jovem Pan e chegou em um momento de grande demanda por informação e entretenimento em razão do isolamento social imposto pela Covid-19. A plataforma está disponível para download nas lojas da Apple Store e Google Play, e também para Smarts Tvs da Samsung.