Jovem Pan bate recorde em audiência e se consolida como veículo multiplataforma

Com projeto ousado de investimento na expansão digital, empresa já está entre as 15 maiores propriedades de vídeo no Youtube no Brasil

Jovem Pan/Arte "Pânico" e "Os Pingos nos Is" conquistaram audiência expressiva



A Jovem Pan vem ressignificando o status de empresa tradicional na mídia eletrônica com mudanças expressivas realizadas ao longo dos últimos anos, sempre focando em sua convergência tecnológica. O resultado, que já vem sendo notado por meio dos índices de audiência, é superado a cada mês, fruto da incansável busca do grupo por oportunidades de crescimento e fomentação de sua expansão digital. Os tradicionais “Pânico” e “Os Pingos nos Is”, disponibilizados também no Panflix, serviço de streaming da Pan, são os principais líderes de audiência, com 72 milhões e 83 milhões de visualizações, respectivamente. O fato de os dois principais programas da casa serem de pilares opostos (humor e hard news) é a prova de como a Jovem Pan compreende e oferece opções com excelência de qualidade para o perfil variado do seu público, entregando entretenimento ao mesmo tempo em que veicula as principais notícias do dia a dia, com um time peso-pesado e a análise de especialistas renomados.

“A ideia é focar sempre na diversidade de programação que a Jovem Pan pode oferecer aos seus usuários. Percebemos um desejo voraz por conteúdo, em particular neste período de pandemia, pois além de buscar diversidade, a audiência passou mais tempo assistindo aos nossos programas, o que foi fundamental para a ascensão do PanFlix”, afirmou Roberto Araujo, CEO do Grupo Jovem Pan. A empresa tornou-se uma robusta produtora de conteúdo multiplataforma com a ampliação de sua distribuição. O objetivo é oferecer ao público uma experiência 360° de informação, com diferentes vertentes, ângulos e pontos de vista. Hoje, a Jovem Pan já está entre as 15 maiores propriedades de vídeo no Youtube no Brasil, à frente de marcas globais como Comcast, NBC e Universal. Atualmente, de acordo com a Kantar Ibope Media, empresa líder no mercado de pesquisa de mídia, a JP é a maior produtora de conteúdo jornalístico do Youtube na América Latina, com uma produção diária de mais de 100 vídeos e mais de 20 horas de transmissão ao vivo.

Desde setembro do ano passado, o grupo criou especiais em torno de temas relevantes à população, aumentando sua prestação de serviços, investindo em novos programas de entretenimento familiar e infantil, como o JP Kids, e lançando novos jornais semanais, de variedades e esportes, com o objetivo de diversificar ainda mais seu negócio. A contratação de novos talentos e melhoria nos estúdios também são diferenciais que destacam a Jovem Pan e a consolidam como uma empresa multiplataforma. Todo este movimento fez com que a empresa fechasse 2020 com a marca histórica de 250 milhões de visualizações por mês. Foram mais de 30 milhões de espectadores únicos, com um tempo de retenção de 44 minutos. A Jovem Pan foi capaz de unir a agilidade de produção de conteúdo do rádio com a tecnologia da distribuição digital, tornando-se o canal de notícias mais assistido do Youtube atualmente.