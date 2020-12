Pedágios de São Paulo ficam mais caros; confira novas tarifas

Novos valores entraram em vigor nesta terça-feira, 1

ANTONIO MOLINA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo a Artesp, tarifas foram reajustadas de acordo com a inflação.



O reajuste das tarifas de pedágio nas rodovias do estado de São Paulo entrou em vigor nesta terça-feira, 1.Normalmente, o aumento acontece no dia 1º de julho. Entretanto, por conta da pandemia de Covid-19, o reajuste foi adiado para o dia de hoje. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artestp), o reajuste se baseou na inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) e que, de maneira geral, o aumento deverá ser de 2,13%. Entretanto, tal taxa pode variar de acordo com o tipo de contrato vigente e com a época em que as vias foram concedidas. O aumento vale para as rodovias Anchieta, Imigrantes, Anhanguera, Bandeirantes, Presidente Castelo Branco, Raposo Tavares, Ayrton Senna, Tamoios e Rodoanel.

No sistema Anchieta-Imigrantes, que conecta a capital ao litoral, a tarifa na praça Riacho Grande foi de R$ 27,40 para R$ 28,00. O mesmo valor passa a ser cobrado na Praça de Piratininga. Nas praças do sistema Anhanguera-Bandeirantes, a nova tarifa é de R$ 9,80. No sistema Raposo-Castelo Branco, as praças de Osasco e Barueri terão taxa de R$ 4,50, enquanto que na praça de Itapevi o valor será de R$ 9,00. O maior valor no sistema será na praça de São Roque, onde serão cobrados R$ 9,60. Nas rodovias Ayrton Senna- Carvalho Pinto, as praças de Guararema e São José dos Campos tiveram um leve aumento, indo de R$ 3,60 para R$ 3,70. Na praça de Paraibuna, na rodovia dos Tamoios, a nova taxa será de R$ 7,80 enquanto que, no Rodoanel, serão cobrados dois valores: Todas as saídas do trecho oeste terão tarifa de R$ 2,20 enquanto que as saídas do trecho leste serão tarifadas em R$ 3,60.