Pescadores encontram corpo de empresário desaparecido em Angra dos Reis

Leonardo Andrade sumiu em 22 de agosto, durante um passeio no mar com a ex-esposa, Cristiane Nogueira, que já havia sido encontrada morta

Reprodução / Facebook / Guilherme de Brito Cristiane Nogueira e Leandro Machado de Andrade morreram afogados e ficaram dias desaparecidos



A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que o corpo encontrado por pescadores no mar de Angra dos Reis nesta quarta é do empresário Leonardo de Andrade, 50, que estava desaparecido desde o último dia 22 de agosto. As buscas por Andrade já tinham sido encerradas no último dia 8 de setembro. O IML apontou que a causa da morte foi afogamento, e a embarcação na qual Leonardo estava segue desaparecida. A investigação sobre o caso continua em andamento.

Leonardo e a ex-mulher, Cristiane Nogueira, 48, estavam passando o fim de semana juntos e saíram para um passeio em um barco emprestado por um amigo, com a intenção de ver o pôr-do-sol numa ilha próxima. Desde então, a família não conseguiu contato com nenhum dos dois. O corpo de Cristiane foi encontrado no dia 29 de agosto, na Restinga da Marambaia, também com sinais de afogamento e sem indícios de violência. Leonardo tinha conhecimento de navegação e o barco usado, uma traineira, já havia pertencido a ele. A polícia também encontrou um vídeo que mostra o casal, que ensaiava uma volta, deixando a casa em que estavam e se dirigindo para o barco.