Família reconhece corpo de mulher desaparecida após passeio de barco em Angra dos Reis

O corpo de uma mulher que estava desaparecida desde a semana passada foi encontrado pelas equipes de busca e salvamento em Angra dos Reis. Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, saiu com o esposo, Leonardo Machado de Andrade, 50 anos, para um passeio de barco na cidade fluminense no dia 22 de agosto. A ideia era assistir o pôr do Sol. No entanto, o casal foi surpreendido por mudanças climáticas e a suspeita é que o barco tenha naufragado, o que dificulta as investigações e buscas pelos corpos. Segundo o delegado Vilson de Almeida Silva, titular da delegacia de Angra dos Reis, apesar da família ter confirmado a identificação de Cristiane, apenas exames mais detalhados vão ratificar a identificação da vítima, uma vez que o corpo encontrado está em avançado estado de decomposição. Leonardo Machado de Andrade segue desaparecido.

