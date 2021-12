PF abre inquérito para investigar ataque hacker ao Ministério da Saúde

Episódio aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 10; uma equipe da corporação foi ao data center do ministério para realizar perícias iniciais

Reprodução Abertura de inquérito foi confirmada pela PF horas após o ataque



A Polícia Federal (PF) instaurou um inquérito para investigar o ataque hacker ao Ministério da Saúde. O episódio aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 10, e comprometeu dados da pasta e do ConecteSUS, incluindo a emissão do certificado de vacinação contra a Covid-19. Sistemas de contagem de dados relativos à pandemia de coronavírus. Após o episódio, uma equipe da Polícia Federal do Núcleo de Operações de Inteligência Cibernética foi para o “data center” do Ministério da Saúde, o DATASUS, onde foram feitas análises por peritos que constataram que os dados do sistema não foram criptografados pelos hackers. Segundo a PF, os crimes investigados serão o de invasão de dispositivo informático, interrupção ou perturbação do serviço informático, telemático ou de informação de utilidade pública, além do delito de associação criminosa.