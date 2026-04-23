PF conclui inquérito sobre morte do ‘Sicário’ de Daniel Vorcaro

O relatório final foi encaminhado, nesta quinta-feira (23), ao Supremo Tribunal Federal

Divulgação / PM-MG

A Polícia Federal (PF) divulgou nesta quinta-feira (23) que concluiu o inquérito policial que apurou as circunstâncias do atentado contra a própria vida de Luiz Philipi Machado de Moraes Mourão, o “Sicário” de Daniel Vorcaro.

Mourão morreu após um enforcamento que aconteceu quando ele se encontrava nas dependências da Superintendência Regional da PF em Minas Gerais, e que posteriormente resultou na confirmação da morte, no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

O relatório final foi encaminhado, nesta quinta-feira, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

PF nega interferência externa na morte

A Polícia Federal (PF) já havia concluído no domingo (19) a ausência de qualquer interferência externa na morte de Mourão. O enforcamento foi integralmente filmado pelas câmeras de segurança do local, sem pontos cegos. A informação foi confirmada pela Jovem Pan.

O Sicário foi preso preventivamente em 4 de março durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes envolvendo o Banco Master. Ele era apontado como coordenador operacional de um esquema que teria acessado indevidamente sistemas sigilosos da PF, do Ministério Público Federal e da Interpol, além de corromper servidores do Banco Central.

A operação resultou também na prisão de Vorcaro, dono do banco, de seu cunhado Fabiano Zettel e do policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva, com bloqueio judicial de bens que chega a R$ 22 bilhões.

Ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente.