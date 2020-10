PF deflagra Operação Andrômina para apurar fraudes milionárias em comércio de combustíveis

Quatro mandados de busca e apreensão são cumpridos no Rio de Janeiro e em Paulínia (SP); débitos passariam de R$ 870 milhões

LUCAS LACAZ RUIZ/ESTADÃO CONTEÚDO Investigações indicam que uma empresa distribuidora de combustíveis teria atuado como "barriga de aluguel"



A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (2), a Operação Andrômina. Ela tem o objetivo de apurar o envolvimento de pessoas e empresas em fraudes tributárias no comércio de combustíveis em São Paulo. Os débitos passariam de R$ 870 milhões e são cumpridos, agora, quatro mandados de busca e apreensão — um no Rio de Janeiro e três em Paulínia (SP).

De acordo com as investigações, uma empresa distribuidora de combustíveis com sede na cidade do interior paulista teria atuado como “barriga de aluguel” criada em nome de laranjas para intermediar a compra e venda de etanol entre as usinas e postos, sem recolher os tributos obrigatórios como PIS, Cofins, ICMS e outros — resultando em sonegação fiscal. O débito, em 2014, foi avaliado em R$ 500 milhões. Atualizado em execução fiscal, o valor corresponde a R$ 870 milhões.