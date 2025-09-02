PF deflagra Operação Lauandi contra fraudes cibernéticas e lavagem de dinheiro

Ação cumpre 17 mandados de busca e apreensão, apreensões de eletrônicos e documentos e bloqueio de bens e criptoativos

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (2), a Operação Lauandi, destinada a desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes cibernéticas, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão nas cidades paulistas de Sorocaba, Votorantim, Ibiúna, Paulínia, Marília e Peruíbe, além de Imperatriz/MA. As investigações apontam que o grupo obteve elevados ganhos ilícitos a partir de fraudes contra o Estado, empresas e particulares, além da comercialização de dados pessoais. Os valores eram pulverizados em contas de terceiros e movimentados por meio de empresas de fachada, com o apoio de um contador, em estratégia para dificultar a ação das autoridades.

A Operação Lauandi é um desdobramento da Operação Apateones, deflagrada em março de 2023 pela Polícia Federal em Campinas/SP, que investigava fraudes ao auxílio emergencial. Naquela ocasião, o chefe da organização criminosa e sua esposa foram presos em flagrante por organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Durante a ação desta terça-feira, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, telefones celulares, documentos, veículos, dinheiro em espécie, cartões bancários em nome de terceiros e materiais utilizados na falsificação de documentos. Também foram cumpridas ordens judiciais de sequestro de bens móveis e imóveis, bloqueio de contas bancárias e custódia de criptoativos. Os investigados poderão responder pelos crimes de falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

