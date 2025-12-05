PF e Receita Federal apreendem 1,2 tonelada de cocaína no Aeroporto de Confins

Ação conjunta contou com análise de risco e cães farejadores; droga seguiria para Lisboa e Madri

Divulgação / Polícia Federal A droga foi identificada na carga com apoio das Equipes K9 (Cães de Faro), que localizaram a substância durante a inspeção



A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam cerca de 1,2 tonelada de cocaína no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A droga, prensada em grandes blocos, estava preparada para ser enviada a Lisboa, em Portugal, com destino final em Madri, na Espanha.

A operação foi desencadeada após informações repassadas pela Equipe de Análise de Risco do Aeroporto de Guarulhos (GRU), que identificou indícios de carga suspeita. Com base no alerta, equipes de fiscalização em Confins localizaram o material ilícito.

O apoio das Equipes K9, compostas por cães farejadores, foi decisivo para identificar a presença da droga durante a inspeção. As unidades da PF e da Receita Federal atuaram de forma integrada para mapear e interceptar a remessa, evitando que a carga fosse embarcada no voo internacional.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Segundo os órgãos, a apreensão reforça a eficácia das ações conjuntas de fiscalização e o compromisso das forças federais no combate ao tráfico internacional de drogas. As investigações prosseguem para identificar os responsáveis pela remessa.