PF escolhe delegado que investigou PCC para apurar facada em Bolsonaro

Martin Bottaro Purper vai assumir inquérito que investiga Adélio Bispo de Oliveira

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente levou facada durante a campanha eleitoral em 2018



A Polícia Federal escolheu o delegado Martin Bottaro Purper para assumir o inquérito que apura a facada no presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha eleitoral, em 2018. Ele já atuou em operações contra o Primeiro Comando da Capital (PCC) e em investigações sobre a facção. Purper assume o lugar de Rodrigo Morais Fernandes, que estava à frente da investigação sobre o atentado e foi transferido para os Estados Unidos. Nos dois inquéritos que investigaram o ocorrido, a PF concluiu que Adélio Bispo de Oliveira agiu sozinho. Bolsonaro, no entanto, diz acreditar que houve um mandante para o ataque e afirmou, nesta semana, que as investigações vão chegar em “gente importante”.