PF instaura inquérito para investigar invasão de computadores do STJ

Ataque fez com que o presidente da Corte, ministro Humberto Martins, suspendesse as atividades judiciais e determinasse o retorno do esquema de plantão para atendimento de demandas urgentes

Divulgação Inquérito foi aberto após pedido do ministro Humberto Martins, que preside a Corte.



A Polícia Federal (PF) instaurou um inquérito policial para investigar a invasão de computadores do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na última terça-feira, 3. A informação foi confirmada pela corporação no final da tarde desta quinta por meio de nota à imprensa. No comunicado, a PF confirma que as diligências iniciais da apuração já começaram e contam com a participação de peritos da corporação. “Eventuais fatos correlatos poderão ser apurados na mesma investigação, que está em andamento na Superintendência Regional da Policia Federal no Distrito Federal”, continua a nota.

O pedido de instauração do inquérito para apurar as condições do ataque foi feito pelo ministro Humberto Martins, presidente da Corte, na última quarta. Segundo o STJ, o ataque aconteceu enquanto eram realizadas sessões dos colegiados das seis turmas. Por conta da invasão, os prazos processuais foram suspensos até a próxima segunda-feira, 9, quando o sistema deve estar normalizado. Neste período, demandas urgentes estão sendo analisadas no esquema de plantão. Além disso, técnicos do STJ recomendaram que ministros, servidores, estagiários e terceirizados não utilizem equipamentos conectados ao sistema da Corte.